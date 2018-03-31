Заммер возвращается в дортмундскую «Боруссию»

Обладатель «Золотого мяча»-1996 в составе «шмелей» в качестве игрока и чемпион Германии-2001 в бытность тренером возвращается в клуб, где прошли лучшие годы его карьеры.

Заммер будет занимать должность внешнего консультанта. Об этом генеральный директор дортмундцев Ханс-Йоахим Ватцке сообщил в интервью медиа-группе Funke. 50-летний Заммер некоторое время занимал пост спортивного директора «Баварии», и на тот момент его возвращение в Дортмунд казалось маловероятным. Однако Ватцке отметил, что все разногласия остались в прошлом.