Овчинников: «Денисов? Мы все должны уважать решение Черчесова»

«Вы были лучшим вратарем России в 2002 году, но не получили вызов в сборную на ЧМ. Сейчас очень много споров по Денисову. Может ли появление Денисова серьезно изменить ситуацию в сборной?» — спросили у Овчинникова.

«Я думаю, что ни один человек не может сказать, как эта ситуация может измениться. Это только прерогатива главного тренера — кого вызывать в сборную. В 2002 году это был выбор тренерского штаба, который я был обязан уважать. Сейчас то же самое: главный тренер принимает решения, он отвечает за результат, мы все должны уважать его решение», — ответил Овчинников в интервью.