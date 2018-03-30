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Овчинников: «Денисов? Мы все должны уважать решение Черчесова»
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Овчинников: «Денисов? Мы все должны уважать решение Черчесова» 

SPORT24.ru 1 час назад
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников призвал уважать решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова, не вызывающего в национальную команду полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.
«Вы были лучшим вратарем России в 2002 году, но не получили вызов в сборную на ЧМ. Сейчас очень много споров по Денисову. Может ли появление Денисова серьезно изменить ситуацию в сборной?» — спросили у Овчинникова.
«Я думаю, что ни один человек не может сказать, как эта ситуация может измениться. Это только прерогатива главного тренера — кого вызывать в сборную. В 2002 году это был выбор тренерского штаба, который я был обязан уважать. Сейчас то же самое: главный тренер принимает решения, он отвечает за результат, мы все должны уважать его решение», — ответил Овчинников в интервью.
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