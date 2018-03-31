Ещё
Илья Брызгалов предложил свои услуги «Чикаго Блэкхоукс»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Илья Брызгалов предложил свои услуги «Чикаго Блэкхоукс» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов, который на данный момент является свободным агентом, предложил свои услуги клубу Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс», который был вынужден поставить в ворота бухгалтера Скотта Фостера из-за травм двух голкиперов команды.
«Эй, «Блэкхоукс», вам нужен голкипер, который будет здоров круглый год?», — написал Брызгалов в своем «Твиттере».
Брызгалов за свою карьеру выступал в таких клубах, как «Финикс Койотис», «Баффало Сейбрз», «Филадельфия Флайерз», «Эдмонтон Ойлерз». Последним клубом НХЛ для Брызгалов стал «Анахайм Дакс», но из-за плохого старта сезона в марте 2015-го был выставлен на драфт отказов. На данный момент 37-летний россиянин является свободным агентом.
SPORT24.ru: последние новости
Черданцев: «Стараюсь не перегружать себя комментаторской работой. Комментирую редко, но метко» Зидан: «Хочу работать в «Реале» и в следующем сезоне» Зубков: «Открыто письмо против меня – бред. Это не в первый раз»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника52
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение