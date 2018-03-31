Илья Брызгалов предложил свои услуги «Чикаго Блэкхоукс»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов , который на данный момент является свободным агентом, предложил свои услуги клубу Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс», который был вынужден поставить в ворота бухгалтера Скотта Фостера из-за травм двух голкиперов команды.

«Эй, «Блэкхоукс», вам нужен голкипер, который будет здоров круглый год?», — написал Брызгалов в своем «Твиттере».

Брызгалов за свою карьеру выступал в таких клубах, как «Финикс Койотис», «Баффало Сейбрз», «Филадельфия Флайерз», «Эдмонтон Ойлерз». Последним клубом НХЛ для Брызгалов стал «Анахайм Дакс», но из-за плохого старта сезона в марте 2015-го был выставлен на драфт отказов. На данный момент 37-летний россиянин является свободным агентом.