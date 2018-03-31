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Артем Бородкин: Ничего страшного не случилось — серия продолжается
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Артем Бородкин: Ничего страшного не случилось — серия продолжается 

Советский спорт 48 минут назад
Фото: Чемпионат.com
— Мы разбирали соперника, было ожидаемо, что будут играть от обороны на контратаках, будут забрасывать шайбу, давить. Нужно в нападении улучшить игру, добавить в этих компонентах. Физически не было тяжело, удаления сыграли определенную роль, кто-то пересидел, и им было тяжело выходить потом.
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Определенные акценты на легионеров не делали, все четыре звена у «Ак Барса» сильные, нужно было надежно действовать в обороне. Ничего страшного не случилось — серия продолжается, — передает слова Бородкина официальный сайт КХЛ.
Добавим, что после этой победы «Ак Барс» повел в финальной серии Восточной конференции. Следующая игра состоится 1 апреля в Казани.
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