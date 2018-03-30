Артем Бородкин: «Поражение от „Ак Барса“? Ничего страшного не случилось — серия продолжается»

Защитник «Трактора» Артем Бородкин после первого матча финальной серии Восточной конференции против «Ак Барса» (1:2) сказал, что соперник его не удивил. По мнению игрока обороны, челябинцам необходимо прибавлять при игре у чужих ворот.

— Мы разбирали соперника, было ожидаемо, что будут играть от обороны на контратаках, будут забрасывать шайбу, давить, — цитирует пресс-служба КХЛ Бородкина . — Нужно в нападении улучшить игру, добавить в этих компонентах. Физически не было тяжело, удаления сыграли определенную роль, кто-то пересидел, и им было тяжело выходить потом. Определенные акценты на легионеров не делали, все четыре звена у «Ак Барса» сильные, нужно было надежно действовать в обороне. Ничего страшного не случилось — серия продолжается.

Второй матч серии между казанцами и челябинцами состоится 1 апреля в столице Татарстана. Начало игры — 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.