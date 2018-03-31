Лучано Спаллетти: Знаю, что буду в «Интере» в следующем сезоне

— Не думаю, что будут какие-либо проблемы с продлением контракта. Я знаю, что буду в «Интере» в следующем сезоне. Я счастлив продолжать работать здесь.