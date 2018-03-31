Лучано Спаллетти: Знаю, что буду в «Интере» в следующем сезоне 

— Не думаю, что будут какие-либо проблемы с продлением контракта. Я знаю, что буду в «Интере» в следующем сезоне. Я счастлив продолжать работать здесь.
Мне жаль, что Сабатини решил покинуть пост спортивного директора, потому что я знаю, его как профессионала своего дела. Но мы должны продолжать работать над общим делом, — приводит слова Спаллетти Goal.com Ранее стало известно, что корпорация «Сунин», которая владеет миланским «Интером» и китайским клубом «Цзянсу Сунин», объявила о расставании с техническим координатором Вальтером Сабатини. По сообщениям в СМИ, Сабатини был недоволен, что китайский концерн ограничивает его деятельность.