Спаллетти: «Я знаю, что буду в „Интере“ и в следующем году»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти исключил свой уход из клуба по окончании нынешнего сезона.

«Я знаю, что буду в «Интере» и в следующем году. Я не вижу никаких проблем. Мне нравится город Милан, мне нравится «Интер».

Я очень сожалею о решении Сабатини покинуть пост спортивного директора клуба, потому что я знаю его человеческие и профессиональные качества. Но «Интер» по-прежнему в авангарде все и мы должны продолжать работать для будущего с общей целью»

«Интер» после 28 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.