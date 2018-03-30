Ещё
Спаллетти: «Я знаю, что буду в „Интере“ и в следующем году»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спаллетти: «Я знаю, что буду в „Интере“ и в следующем году» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти исключил свой уход из клуба по окончании нынешнего сезона.
«Я знаю, что буду в «Интере» и в следующем году. Я не вижу никаких проблем. Мне нравится город Милан, мне нравится «Интер».
Я очень сожалею о решении Сабатини покинуть пост спортивного директора клуба, потому что я знаю его человеческие и профессиональные качества. Но «Интер» по-прежнему в авангарде все и мы должны продолжать работать для будущего с общей целью»
«Интер» после 28 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
SPORT24.ru: последние новости
ЦСКА уступил «Жальгирису» в матче регулярного чемпионата Евролиги Заммер возвращается в дортмундскую «Боруссию» на должность консультанта Овчинников: «Денисов? Мы все должны уважать решение Черчесова»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника40
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Боярский: «Зениту» необходим российский тренер1
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение