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Гвардиола: «Жизненно важно, чтобы Стерлинг остался в „Манчестер Сити“
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Гвардиола: «Жизненно важно, чтобы Стерлинг остался в „Манчестер Сити“ 

Евро-футбол.Ру 58 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил важность удержания в клубе Рахима Стерлинга.
"С точки зрения контрактов, я этим не занимаюсь, есть компетентные люди. Но нет никаких сомнений в том, что мы хотим удержать Стерлинга", — отметил Гвардиола во время беседы с журналистами.
"Это очень важно для нас. Но вы должны понимать, что сделки — это сделки. Есть много обстоятельств, и вероятность интереса со стороны других команд. Произойти может всё, что угодно, но он знает, насколько важен для нас".
На данный момент Стерлинг и клуб ведут переговоры по новому контракту. В текущем сезоне на счету англичанина 20 голов и 11 голевых передач во всех турнирах.
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