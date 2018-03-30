Гвардиола: «Жизненно важно, чтобы Стерлинг остался в „Манчестер Сити“

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил важность удержания в клубе Рахима Стерлинга

"С точки зрения контрактов, я этим не занимаюсь, есть компетентные люди. Но нет никаких сомнений в том, что мы хотим удержать Стерлинга", — отметил Гвардиола во время беседы с журналистами.

"Это очень важно для нас. Но вы должны понимать, что сделки — это сделки. Есть много обстоятельств, и вероятность интереса со стороны других команд. Произойти может всё, что угодно, но он знает, насколько важен для нас".

На данный момент Стерлинг и клуб ведут переговоры по новому контракту. В текущем сезоне на счету англичанина 20 голов и 11 голевых передач во всех турнирах.