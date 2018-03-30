На борту лидера регаты Volvo Ocean Race проведена замена главного паруса

Лидер кругосветки Volvo Ocean Race испанская команда MAPFRE приостановила гонку на 7-м этапе из-за поломки главного паруса.

Это случилось недалеко от мыса Горн, обогнув который, флот Volvo Ocean Race отправился к финишу этапа — в Бразилию. Команда MAPFRE приняла решение о пит-стопе на починку порванного грота, находясь в 6 милях к западу от знаменитого мыса.

Остановка на ремонт заняла 13 часов, из-за чего бывший лидер оказался в 260 милях позади флота, который возглавила Team Brunel. До финиша этапа — 1600 миль. Однако по прогнозам, скоро полоса высокого давления замедлит лидеров, и у отстающих, среди которых теперь и испанцы, появится возможность их догнать.