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Дипломаты прояснят ситуацию с арестованным во Франции фанатом из РФ
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Дипломаты прояснят ситуацию с арестованным во Франции фанатом из РФ 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Второй россиянин заключен под стражу по делу о беспорядках на футбольном Евро-2016. Он был задержан в Марселе, сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую прессу.
"Мы выясняем ситуацию", — сказали корреспонденту агентства в генеральном консульстве РФ в Марселе вечером в пятницу, 30 марта.
По данным СМИ, речь идет о столкновении между фанатами сборных России и Англии на стадионе «Велодром» после матча на чемпионате Европы в июне 2016 года либо об уличных драках, в том числе в марсельском порту. Известно, что французская полиция в ходе турнира возбуждала как минимум одно уголовное дело — по факту нанесения тяжелых травм болельщику из Англии.
Первого арестованного фаната, напомним, задержали в феврале 2018 года в Мюнхене. Известно, что в марте его заключили под стражу в Марселе.
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