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Дипломаты выясняют ситуацию со вторым задержанным в Марселе россиянином
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Дипломаты выясняют ситуацию со вторым задержанным в Марселе россиянином 

Р-Спорт 46 минут назад
Российские дипломаты выясняют ситуацию со вторым задержанным в Марселе россиянином, которому в пятницу были предъявлены обвинения по делу о беспорядках на Евро-2016, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Марселе.
"Мы выясняем ситуацию", — сказал собеседник агентства.
В июне 2016 года после первого матча сборной России на чемпионате Европы против англичан, который завершился со счетом 1:1, на стадионе «Велодром» в Марселе около 30 российских болельщиков, прорвав оцепление, проникли в сектор с английскими фанатами. Впоследствии УЕФА наказал сборную России условной дисквалификацией до конца турнира.
Помимо ситуации на стадионе «Велодром» российские болельщики во время чемпионата Европы во Франции отметились многочисленными стычками с фанатами других команд, но эти инциденты происходили за пределами спортивных объектов.
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