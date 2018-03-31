Пако Хемес: «Реал» думает о Лиге чемпионов, но ничья не станет хорошим результатом для нас

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Пако Хемес высказался о предстоящем матче 30-го тура примеры с «Реалом» на стадионе «де Гран Канария».

Роналду пропустит матч «Реала» с «Лас-Пальмасом»

«Конечно, они больше думают о Лиге чемпионов, — приводит AS слова Хемеса. — Но кто бы ни вышел у них на поле, они приедут сюда за победой.

Я знаю, что сейчас «Реал» направляет все силы, чтобы пройти как можно дальше в Европе, но он ничего не подарит нам, так что нам нужно думать о своих интересах.

Зидан выставит такой состав, который, по его мнению, сможет победить, а ничья не станет хорошим результатом для нас».

Напомним, «Лас-Пальмас» стоит на вылет из примеры, занимая 18-е место, и отстает на шесть очков от «Леванте», который идет 17-м.

Добавим, что во вторник «Реал» проведет первый матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Ранее стало известно, что португалец Криштиану Роналду получит отдых перед этой игрой и не полетит на Канарские острова.

Матч «Лас-Пальмас» — «Реал» пройдет 31 марта. Начало — 19:30 (мск).