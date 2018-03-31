Жардим не собирается возглавлять ПСЖ

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим высказался по поводу слухов, связывающих его с работой у руля ПСЖ.

"Наш вице-президент уже всё прокомментировал. Следующим тренером ПСЖ, возможно, будет португалец, но не я" — цитирует Жардима Goal.com.