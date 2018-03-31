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Ибрагимович: переехал в Англию в инвалидной коляске и через три месяца покорил ее
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Ибрагимович: переехал в Англию в инвалидной коляске и через три месяца покорил ее 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился своими впечатлениями от перехода в американский клуб и ответил на вопрос про свой возраст, сообщает "Советский спорт".
"Этот трансфер должен был состояться еще несколько лет назад. Я родился старым, умру молодым.
В Англию я переехал в инвалидной коляске и через три месяца покорил ее. Теперь лев снова голоден", — заявил футболист, которому в мае исполнится 37 лет.
Ранее главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о желании уйти из клуба.
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