Ибрагимович: переехал в Англию в инвалидной коляске и через три месяца покорил ее

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился своими впечатлениями от перехода в американский клуб и ответил на вопрос про свой возраст, сообщает "Советский спорт"

"Этот трансфер должен был состояться еще несколько лет назад. Я родился старым, умру молодым.

В Англию я переехал в инвалидной коляске и через три месяца покорил ее. Теперь лев снова голоден", — заявил футболист, которому в мае исполнится 37 лет.

Ранее главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о желании уйти из клуба.