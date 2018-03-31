Ибрагимович: приехал в Англию в инвалидном кресле и покорил её за три месяца

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями о переходе в американский клуб, а также вспомнил, как начинал карьеру в составе « Манчестер Юнайтед ». «Я родился старым, а умру молодым. Не переживайте по поводу моего возраста. В Англию я приехал инвалидном кресле и покорил её за три месяца. Лев снова голоден. Я пришёл сюда, чтобы побеждать. Я знаю, что буду здесь побеждать. Мой переход в «Гэлакси» должен был случиться ещё несколько лет назад. Мыслями я был здесь. Хотел сюда перейти. Тогда этого не произошло, но судьба распорядилась таким образом, что я всё равно здесь оказался. Лос-Анджелес позвонил, а я ответил», — приводит слова Ибрагимовича журналист BBC Саймон Стоун в «Твиттере».