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Ибрагимович: приехал в Англию в инвалидном кресле и покорил её за три месяца
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Ибрагимович: приехал в Англию в инвалидном кресле и покорил её за три месяца 

Чемпионат.com 19 минут назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями о переходе в американский клуб, а также вспомнил, как начинал карьеру в составе «Манчестер Юнайтед».
«Я родился старым, а умру молодым. Не переживайте по поводу моего возраста. В Англию я приехал инвалидном кресле и покорил её за три месяца. Лев снова голоден.
Я пришёл сюда, чтобы побеждать. Я знаю, что буду здесь побеждать. Мой переход в «Гэлакси» должен был случиться ещё несколько лет назад. Мыслями я был здесь. Хотел сюда перейти. Тогда этого не произошло, но судьба распорядилась таким образом, что я всё равно здесь оказался. Лос-Анджелес позвонил, а я ответил», — приводит слова Ибрагимовича журналист BBC Саймон Стоун в «Твиттере».
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