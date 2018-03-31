Ибрагимович: я приехал в Англию в инвалидном кресле и покорил ее за три месяца

Нападающий Златан Ибрагимович поделился впечатлениями от перехода в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает "Советский спорт"

"Я родился старым, а умру молодым. Не волнуйтесь о моем возрасте. Я приехал в Англию в инвалидном кресле и покорил ее за три месяца.

Лев снова голоден. Я приехал сюда побеждать. Я знаю, что буду здесь выигрывать. Мыслями я был здесь. Я хотел сюда приехать. Мне не удавалось сделать этого ранее. Но приехать сюда было предначертано. «Лос-Анджелес» позвонил, а я ответил", — передает слова Ибрагимовича "Би-Би-Си"

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может дебютировать за «Лос-Анджелес Гэлакси» 31 марта.