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Ибрагимович: я приехал в Англию в инвалидном кресле и покорил ее за три месяца
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Ибрагимович: я приехал в Англию в инвалидном кресле и покорил ее за три месяца 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий Златан Ибрагимович поделился впечатлениями от перехода в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает "Советский спорт".
"Я родился старым, а умру молодым. Не волнуйтесь о моем возрасте. Я приехал в Англию в инвалидном кресле и покорил ее за три месяца.
Лев снова голоден. Я приехал сюда побеждать. Я знаю, что буду здесь выигрывать. Мыслями я был здесь. Я хотел сюда приехать. Мне не удавалось сделать этого ранее. Но приехать сюда было предначертано. «Лос-Анджелес» позвонил, а я ответил", — передает слова Ибрагимовича "Би-Би-Си".
Ранее сообщалось, что Ибрагимович может дебютировать за «Лос-Анджелес Гэлакси» 31 марта.
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