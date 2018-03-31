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Владимир Юрзинов: «Я работал в „Сибири“, знаю атмосферу, людей, город. Для меня это было простое решение»
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Владимир Юрзинов: «Я работал в „Сибири“, знаю атмосферу, людей, город. Для меня это было простое решение» 

Спорт-Экспресс 16 минут назад
Главный тренер «Сибири» Владимир Юрзинов заявил, что когда поступило прямое предложение из Новосибирска, он немедленно согласился. Специалист возглавил «Сибирь» в прошлом году, до этого он тренировал «Локомотив» (Ярославль), «Химик», «Торпедо» (Нижний Новгород), "Северсталь", «Салават Юлаев», китайский «Куньлунь» и другие клубы.
— Последние годы в моей тренерской карьере были весьма напряжёнными. И в Уфе, и в Китае было непросто, но мы добивались результата. К большому сожалению, от той команды, которую удалось создать в Шанхае, не осталось и следа. После работы в «Куньлуне» я пришёл в себя и был готов рассматривать предложения, — цитирует официальный сайт КХЛ Юрзинова. — Был вариант с одним российским клубом, но на тот момент я ещё не отошёл. А перед тем, как возглавить «Сибирь», на меня выходили люди из «Куньлуня». Не буду скрывать, разговор был. Однако вскоре поступило конкретное предложение из Новосибирска, на которое, не раздумывая, согласился. Я работал в «Сибири», знаю атмосферу, людей, город. Для меня это было простое решение.
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