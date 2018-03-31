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Законы, вступающие в силу 31 марта
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Законы, вступающие в силу 31 марта 

Парламентская газета 17 минут назад
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2018 года № 292 «Об утверждении критериев, при условии соответствия которым медицинским профессиональным некоммерческим организациям, их ассоциациям (союзам) может быть передано осуществление отдельных функций в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Установлены критерии, при соответствии которым медицинским профессиональным некоммерческим организациям (МПНО) и их ассоциациям могут быть переданы отдельные функции в сфере охраны здоровья граждан. Согласно постановлению, они должны объединять в своём составе более 50% МПНО, основанных на личном членстве врачей и объединяющих не менее 25% от общей численности врачей субъекта Федерации, а также не менее трёх лет осуществлять деятельность по реализации и защите прав медицинских и фармацевтических работников, развитию медицинской и фармацевтической деятельности, содействию научным исследованиям, решению других вопросов, связанных с профессиональной деятельностью медицинских и фармацевтических работников.
Решение о соответствии организаций установленным критериям принимает Минздрав России.
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