Ещё
Альберт Яруллин: Наша мотивация — это финал Кубка Гагарина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Альберт Яруллин: Наша мотивация — это финал Кубка Гагарина 

Советский спорт 1 час назад
— У нас был перерыв. Сначала вкатывались, было тяжеловато. Наберем форму, войдем в игровой тонус.
— Как оцените гол «Трактора»? — Это был игровой момент. Не знаю, было там нарушение или нет. Я не видел.
Станислав Галиев: Во втором перерыве Билялетдинов сказал, что не нужно никуда бежать и спасать
— За счет чего удалось переломить ход игры? — Просто играли до конца, гнули свою линию. Больше угрожали воротам, шли на ворота и появились моменты.
— Вы один из тех, кто были в команде в 2013-м, когда «Трактор» победил 4-3. — Я тогда мало играл, был в заявке. Конечно, поражение было обидным, вели 3-1 в серии, в седьмой игре вели, но видимо так должно было быть.
Джастин Азеведо: «Трактор» очень здорово играл в средней зоне и обороне
— Можно сказать, что оно добавит мотивации команде? — Наша мотивация — это финал Кубка Гагарина. Это главная мотивация, — цитирует Галиева пресс-служба казанского клуба.
Добавим, что после этой победы «Ак Барс» повел в финальной серии Восточной конференции. Следующая игра состоится 1 апреля в Казани.
Советский спорт: последние новости
Денис Глушаков: Приятно получить премию "Серебряная лань" Александр Мостовой: Жаль, что матч «Амкар» - «Локомотив» будет играться не 1 апреля Юра Мовсисян: «Краснодар» навсегда останется в моем сердце, но ничто не сравнится со «Спартаком»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника52
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»1
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение