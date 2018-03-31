Альберт Яруллин: Наша мотивация — это финал Кубка Гагарина

— У нас был перерыв. Сначала вкатывались, было тяжеловато. Наберем форму, войдем в игровой тонус.

— Как оцените гол «Трактора»? — Это был игровой момент. Не знаю, было там нарушение или нет. Я не видел.

Станислав Галиев : Во втором перерыве Билялетдинов сказал, что не нужно никуда бежать и спасать

— За счет чего удалось переломить ход игры? — Просто играли до конца, гнули свою линию. Больше угрожали воротам, шли на ворота и появились моменты.

— Вы один из тех, кто были в команде в 2013-м, когда «Трактор» победил 4-3. — Я тогда мало играл, был в заявке. Конечно, поражение было обидным, вели 3-1 в серии, в седьмой игре вели, но видимо так должно было быть.

Джастин Азеведо : «Трактор» очень здорово играл в средней зоне и обороне

— Можно сказать, что оно добавит мотивации команде? — Наша мотивация — это финал Кубка Гагарина. Это главная мотивация, — цитирует Галиева пресс-служба казанского клуба.

Добавим, что после этой победы «Ак Барс» повел в финальной серии Восточной конференции. Следующая игра состоится 1 апреля в Казани.