Станислав Галиев: Во втором перерыве Билялетдинов сказал, что не нужно никуда бежать и спасать

— Тяжело было по началу. Можно сказать, пауза была большая, и мы выбились из игрового ритма. В первом и втором периодах тяжело было. Но затем забили важный гол. Полетели вперед на эмоциях, забили второй. Потом правильно сыграли в защите и дотерпели.

— Вы очень эмоционально отпраздновали первый гол, прыгнув на борт. — Эмоции. Было пару моментов, когда нам не везло — штанги, перекладины. Наконец-то забили, и это придало сил команде.

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— «Трактор» немного подсел во второй половине игры. Не считаете, что им не хватило сил? — Не хотел бы оценивать другую команду.

— Но согласны, что они стали по-другому играть, когда повели в счете? — Они выжидали момент на контратаках. Мы знаем об этом, стараемся играть осторожно.

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— Что сказали тренеры во втором перерыве? — Зинэтула Билялетдинов сказал, что не нужно никуда бежать, спасать. Все будет нормально, — цитирует Галиева пресс-служба казанского клуба.

Добавим, что после этой победы «Ак Барс» повел в финальной серии Восточной конференции. Следующая игра состоится 1 апреля в Казани.