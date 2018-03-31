Ещё
Станислав Галиев: Во втором перерыве Билялетдинов сказал, что не нужно никуда бежать и спасать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Станислав Галиев: Во втором перерыве Билялетдинов сказал, что не нужно никуда бежать и спасать 

Советский спорт 14 минут назад
— Тяжело было по началу. Можно сказать, пауза была большая, и мы выбились из игрового ритма. В первом и втором периодах тяжело было. Но затем забили важный гол. Полетели вперед на эмоциях, забили второй. Потом правильно сыграли в защите и дотерпели.
— Вы очень эмоционально отпраздновали первый гол, прыгнув на борт. — Эмоции. Было пару моментов, когда нам не везло — штанги, перекладины. Наконец-то забили, и это придало сил команде.
Джастин Азеведо: «Трактор» очень здорово играл в средней зоне и обороне
— «Трактор» немного подсел во второй половине игры. Не считаете, что им не хватило сил? — Не хотел бы оценивать другую команду.
— Но согласны, что они стали по-другому играть, когда повели в счете? — Они выжидали момент на контратаках. Мы знаем об этом, стараемся играть осторожно.
Максим Якуценя: «Трактору» не хватило концентрации в третьем периоде
— Что сказали тренеры во втором перерыве? — Зинэтула Билялетдинов сказал, что не нужно никуда бежать, спасать. Все будет нормально, — цитирует Галиева пресс-служба казанского клуба.
Добавим, что после этой победы «Ак Барс» повел в финальной серии Восточной конференции. Следующая игра состоится 1 апреля в Казани.
Советский спорт: последние новости
ЦСКА уступил «Жальгирису» в Евролиге Геннадий Орлов: Фурсенко все правильно сказал, он выразил общее мнение Ари: Моя мечта - играть за сборную
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника40
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Боярский: «Зениту» необходим российский тренер1
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение