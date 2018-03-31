Луис Энрике может возглавить «Наполи»

Бывший главный тренер испанской «Барселоны» Луис Энрике может возглавить итальянский «Наполи». 47-летний специалист может сменить на этом посту Маурицио Сарри, который покинет клуб после окончания текущего сезона, сообщает Tuttosport.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике близок к тому, чтобы возглавить лондонский «Челси», однако контракт между наставником и «аристократами» ещё не подписан.

Напомним, Маурицио Сарри не смог договориться с «Наполи» об условиях нового личного контракт и может перебраться в петербургский «Зенит» после окончания текущего сезона.

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