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«Зенит» хочет пригласить главного тренера «Наполи»
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«Зенит» хочет пригласить главного тренера «Наполи» 

Свободная пресса 10 минут назад
Главный тренер итальянского «Наполи» Маурицио Сарри, вероятнее всего, покинет клуб после окончания текущего сезона. Срок действия контракта 59-летнего специалиста с командой истекает летом 2018 года, и стороны не могут договориться о его продлении, сообщает Premium Sport.
Как утверждает источник, Сарри хочет зарабатывать со следующего сезона не менее 4 миллионов евро в год, а руководство «Наполи» готово предложить специалисту не более 2,5 миллионов.
По информации издания, с представителями тренера уже связался петербургский «Зенит» и выразил готовность удовлетворить финансовые амбиции наставника.
«Сине-бело-голубые» рассматривают Сарри в качестве замены Роберто Манчини, который, как утверждает источник, в ближайшее время возглавит сборную Италии.
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