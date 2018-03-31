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Хьюз: «Я удивлен положением „Саутгемптона“ в таблице»
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Хьюз: «Я удивлен положением „Саутгемптона“ в таблице» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Новоиспеченный менеджер «Саутгемптона» Марк Хьюз прокомментировал проблемы команды в АПЛ.
"Уверенность была уничтожена, что повлияло на выступление игроков", — отметил Хьюз в интервью Football Focus. «Я попытался вселить в них веру, показать направление, в котором команда будет двигаться».
"У нас талантливые игроки, мне нравится работать с ними. Однако у команды не так много времени на то, чтобы демонстрировать результат, и я немного смущен тем, в каком положении мы оказались".
Предшественник Хьюза Маурисио Пеллегрино был уволен после всего одной победы в 17 матчах. Перед 32-м туром «святые» располагаются на 18-й строчке в таблице с 28 очками в активе. Следующим соперником «Саутгемптона» станет «Вест Хэм».
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