Хьюз: «Я удивлен положением „Саутгемптона“ в таблице»

Новоиспеченный менеджер «Саутгемптона» Марк Хьюз прокомментировал проблемы команды в АПЛ.

"Уверенность была уничтожена, что повлияло на выступление игроков", — отметил Хьюз в интервью Football Focus. «Я попытался вселить в них веру, показать направление, в котором команда будет двигаться».

"У нас талантливые игроки, мне нравится работать с ними. Однако у команды не так много времени на то, чтобы демонстрировать результат, и я немного смущен тем, в каком положении мы оказались".

Предшественник Хьюза Маурисио Пеллегрино был уволен после всего одной победы в 17 матчах. Перед 32-м туром «святые» располагаются на 18-й строчке в таблице с 28 очками в активе. Следующим соперником «Саутгемптона» станет «Вест Хэм».