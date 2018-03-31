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Вадим Евсеев: «С Семиным давно не общался — с прошлого мая»
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Вадим Евсеев: «С Семиным давно не общался — с прошлого мая» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев в преддверии матча чемпионата России против «Локомотива» заявил в интервью «СЭ», что давно не общался с наставником москвичей Юрием Семиным. В качестве игрока Евсеев выступал в «Локомотиве» с 2000 по 2006 год.
— Видите ли что-то общее между тем «Локомотивом», в котором выигрывали чемпионство, и нынешним?
— Говорю только о своей команде. Не собираюсь ничего говорить о команде соперника.
— Когда последний раз общались с Юрием Семиным?
— Давно — в прошлом мае. Просто заехал на базу. (Игорь РАБИНЕР)
Полное интервью Вадима Евсееева
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