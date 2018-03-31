Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев в преддверии матча чемпионата России против «Локомотива» заявил в интервью «СЭ», что давно не общался с наставником москвичей Юрием Семиным. В качестве игрока Евсеев выступал в «Локомотиве» с 2000 по 2006 год.
— Видите ли что-то общее между тем «Локомотивом», в котором выигрывали чемпионство, и нынешним?
— Говорю только о своей команде. Не собираюсь ничего говорить о команде соперника.
— Когда последний раз общались с Юрием Семиным?
— Давно — в прошлом мае. Просто заехал на базу. (Игорь РАБИНЕР)
Полное интервью Вадима Евсееева