Вадим Евсеев: «С Семиным давно не общался — с прошлого мая»

Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев в преддверии матча чемпионата России против «Локомотива» заявил в интервью «СЭ», что давно не общался с наставником москвичей Юрием Семиным . В качестве игрока Евсеев выступал в «Локомотиве» с 2000 по 2006 год.

— Видите ли что-то общее между тем «Локомотивом», в котором выигрывали чемпионство, и нынешним?

— Говорю только о своей команде. Не собираюсь ничего говорить о команде соперника.

— Когда последний раз общались с Юрием Семиным?

— Давно — в прошлом мае. Просто заехал на базу. ( Игорь РАБИНЕР

Полное интервью Вадима Евсееева