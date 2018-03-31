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В Ростове-на-Дону ночью светится земля
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В Ростове-на-Дону ночью светится земля 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Уже несколько дней в Ростове-на-Дону появляются странные огни в микрорайоне Суворовский, жители озадачены странным явлением и не могут его объяснить. Некоторые жители города сняли явление на видео и отправили в Сеть для того, чтобы хоть кто-то мог объяснить происходящее. Как оказалось, на данном месте раньше находилось кладбище, которое в последствии застроили и возможно, что в этом и кроется причина. Однако, не все считают происходящее мистикой, некоторые уверены в том, что таинственный свет может идти от грязи, когда на неё попадает свет от фар автомобилей и фонарей. А может причина в том, что в районе земля радиоактивная, загадка пока не разгадана. Но это очень интересно! [media=]
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