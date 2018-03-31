Крауч: «Де Брёйне — один из лучших игроков, которых я когда-либо видел»

Британский нападающий Питер Крауч считает полузащитника «Манчестер Сит» Кевина де Брёйне одним из лучших в мире.

"Кевин может получить награду лучшему игроку сезона в АПЛ. Я играл против него дважды в этом сезоне, и его игра в первом матче, когда «Манчестер Сити» обыграл нас 7:2, была одной из лучших, что я когда-либо видел. Он был великолепен в первой половине сезона. Если бы голосование проводилось на Рождество, я бы проголосовал за де Брёйне, но что-то мне подсказывает, что всё-таки приз получит Салах".

В сезоне 2017/18 де Брёйне по праву считается одним из самых эффективных игроков Европы — на его счету 11 голов и 19 голевых передач во всех турнирах.