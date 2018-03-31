«Лас-Пальмас» — "Реал" Мадрид. Прогноз на матч 30-го тура испанской Ла Лиги (31.03.2018, 19:30 мск).
Похоже на то, что тройка неудачников испанской Примеры уже определена. Находящийся на 18-й строчке «Лас-Пальмас» отстаёт от спасительной зоны на 6 очков, и в этом туре островитянам предстоит сыграть мадридским «Реалом», который в случае победы на Канарах может приблизиться в таблице к «Атлетико» на расстояние всего одного очка. Букмекеры имеют мало сомнений, касательно сегодняшнего успеха «Реала», который оценивается коэффициентом 1.36.
Команда
"Реал"
73:33 "Лас-Пальмас"
21:58 "Лас-Пальмас"
Симпатичный в прошлом сезоне «Лас-Пальмас» так и не может найти свою игру в нынешнем сезоне, побеждая только по праздникам. Последний праздник был в начале февраля, когда на последних секундах удалось дома вырвать победу у «Малаги» (1:0). И ведь нельзя обвинить островитян в недостаточной самоотдаче — команда сражается за каждое очко. В начале марта удалось даже сыграть вничью с «Барселоной» (1:1). Но после этого мини-подвига команда Пако Хемеса проиграла «Сельте» (1:2) и «Вильярреалу» (0:2). В прошлом туре «Лас-Пальмас» расписал мировую в гостях с «Депортиво» (1:1), но эта мировая приблизила обе команды к вылету в Сегунду.
Не сыграют: Педро Бигас, Габриэль Пеньяльба, Огенекаро Этебо и Эммануэль Эменике (травмированы).
"Реал" Мадрид
Для мадридского «Реала» матч на «Гран Канарии» будет лишь тренировкой с повышенной ответственностью. В ближайший мидуик «галактикос» сыграют первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов в гостях против итальянского «Ювентуса», поэтому в этом матче стоит ожидать ротации состава от Зинедина Зидана. Не сыграют в этой встрече: Роналду, которому традиционно предоставлен отдых перед ключевым матчем ЛМ, имеющие небольшие повреждения Рамос с блеснувшим за национальную сборную Иско, а также дисквалифицированный Карвахаль. Но несмотря на это «Реал» приехал на Канары за тремя очками, чтобы обострить борьбу за второе место в чемпионате со своим принципиальным соперником «Атлетико». Кстати, с «матрасниками» команда «ЗиЗу» сыграет в следующем туре, между матчами с «Ювентусом».
Не сыграют: Даниэль Карвахаль (дисквалифицирован). Серхио Рамос и Иско (травмированы). Криштиану Роналду (решение тренера).
Где смотреть матч
Телеканалы «Матч! Футбол 2» и «Сетанта Спорт Евразия» в 19:25 по московскому времени начнут прямые трансляции матча «Лас-Пальмас» — «Реал». Также все события этой встречи будут оперативно описываться в текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
"Лас-Пальмас" имеет удручающую статистику личных встреч в матчах против «Реала»: +7=15-45, разница мячей 62:175. В последний раз островитяне обыгрывали «галактикос» в 2001-м году, но с того времени команды сыграли лишь 6 матчей, так как «Лас-Пальмас» долгое время отсутствовал в Примере. Интересно, что в прошлом, чемпионском для «Реала», сезоне команды дважды сыграли между собой вничью — 2:2 на Канарах и 3:3 в Мадриде. В нынешнем сезоне в матче первого круга «королевский клуб» легко победил дома со счётом 3:0.
Интересные факты
"Лас-Пальмас" имеет 7-матчевую безвыигрышную серию (+0=4-3, 4:8);
"Лас-Пальмас" пропустил 58 голов в чемпионате. Больше только «Депортиво» (60);
"Лас-Пальмас" более 71% своих голов в чемпионате забивает во вторых таймах. «Реал» большую половину своих мячей забивает в первых таймах;
"Реал" забивал в ворота «Лас-Пальмаса» в последних 17-ти очных матчах. В последних семи матчах мадридцы забивают не менее двух голов в ворота островитян;
"Реал" имеет 4-матчевую победную серию (+4=0-0, 13:6);
"Реал" пропускал в 13 из последних 14 своих матчей;
"Реал" пропускал в каждом из последних семи своих матчей на выезде;
"Реал" забил 73 гола в чемпионате. Больше только у «Барселоны» (74);
"Реал" является лучшей командой по результатам первых таймов (+18=10-1, 40:12).
Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"
"Лас-Пальмас" в последнее время не пропускает много в свои ворота — в последних семи матчах никто не наколотил в ворота островитян больше двух голов. «Реал» до паузы забивал много, но сразу после возвращения из стана национальных сборных футболисты зачастую проводят не лучшие матчи за свой клуб. К тому же «галактикос» во многом будут мыслями на предстоящем матче в Турине с «Ювентусом». Так что здесь вполне можно поставить на меньшевой тотал. Наш прогноз: «Тотал матча» (Меньше 3,5) — коэффициент 1.92 Михаил КРИПАК