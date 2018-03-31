Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Мадрид: много ли голов наколотят на «Гран Канарии»

«Лас-Пальмас» — "Реал" Мадрид. Прогноз на матч 30-го тура испанской Ла Лиги (31.03.2018, 19:30 мск).

Похоже на то, что тройка неудачников испанской Примеры уже определена. Находящийся на 18-й строчке «Лас-Пальмас» отстаёт от спасительной зоны на 6 очков, и в этом туре островитянам предстоит сыграть мадридским «Реалом», который в случае победы на Канарах может приблизиться в таблице к «Атлетико» на расстояние всего одного очка. Букмекеры имеют мало сомнений, касательно сегодняшнего успеха «Реала», который оценивается коэффициентом 1.36.

Команда

"Реал"

73:33 "Лас-Пальмас"

21:58 "Лас-Пальмас"

Симпатичный в прошлом сезоне «Лас-Пальмас» так и не может найти свою игру в нынешнем сезоне, побеждая только по праздникам. Последний праздник был в начале февраля, когда на последних секундах удалось дома вырвать победу у «Малаги» (1:0). И ведь нельзя обвинить островитян в недостаточной самоотдаче — команда сражается за каждое очко. В начале марта удалось даже сыграть вничью с «Барселоной» (1:1). Но после этого мини-подвига команда Пако Хемеса проиграла «Сельте» (1:2) и «Вильярреалу» (0:2). В прошлом туре «Лас-Пальмас» расписал мировую в гостях с «Депортиво» (1:1), но эта мировая приблизила обе команды к вылету в Сегунду.

"Реал" Мадрид

Для мадридского «Реала» матч на «Гран Канарии» будет лишь тренировкой с повышенной ответственностью. В ближайший мидуик «галактикос» сыграют первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов в гостях против итальянского «Ювентуса», поэтому в этом матче стоит ожидать ротации состава от Зинедина Зидана . Не сыграют в этой встрече: Роналду , которому традиционно предоставлен отдых перед ключевым матчем ЛМ, имеющие небольшие повреждения Рамос с блеснувшим за национальную сборную Иско, а также дисквалифицированный Карвахаль . Но несмотря на это «Реал» приехал на Канары за тремя очками, чтобы обострить борьбу за второе место в чемпионате со своим принципиальным соперником «Атлетико». Кстати, с «матрасниками» команда «ЗиЗу» сыграет в следующем туре, между матчами с «Ювентусом».

Не сыграют: Даниэль Карвахаль (дисквалифицирован). Серхио Рамос и Иско (травмированы). Криштиану Роналду (решение тренера).

Где смотреть матч

Телеканалы «Матч! Футбол 2» и «Сетанта Спорт Евразия» в 19:25 по московскому времени начнут прямые трансляции матча «Лас-Пальмас» — «Реал». Также все события этой встречи будут оперативно описываться в текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Лас-Пальмас" имеет удручающую статистику личных встреч в матчах против «Реала»: +7=15-45, разница мячей 62:175. В последний раз островитяне обыгрывали «галактикос» в 2001-м году, но с того времени команды сыграли лишь 6 матчей, так как «Лас-Пальмас» долгое время отсутствовал в Примере. Интересно, что в прошлом, чемпионском для «Реала», сезоне команды дважды сыграли между собой вничью — 2:2 на Канарах и 3:3 в Мадриде. В нынешнем сезоне в матче первого круга «королевский клуб» легко победил дома со счётом 3:0.

Интересные факты

"Лас-Пальмас" имеет 7-матчевую безвыигрышную серию (+0=4-3, 4:8);

"Лас-Пальмас" пропустил 58 голов в чемпионате. Больше только «Депортиво» (60);

"Лас-Пальмас" более 71% своих голов в чемпионате забивает во вторых таймах. «Реал» большую половину своих мячей забивает в первых таймах;

"Реал" забивал в ворота «Лас-Пальмаса» в последних 17-ти очных матчах. В последних семи матчах мадридцы забивают не менее двух голов в ворота островитян;

"Реал" имеет 4-матчевую победную серию (+4=0-0, 13:6);

"Реал" пропускал в 13 из последних 14 своих матчей;

"Реал" пропускал в каждом из последних семи своих матчей на выезде;

"Реал" забил 73 гола в чемпионате. Больше только у «Барселоны» (74);

"Реал" является лучшей командой по результатам первых таймов (+18=10-1, 40:12).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"