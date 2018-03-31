В конце апреля пройдут выборы президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья

Точная дата проведения отчетно-выборной конференции будет определена не позднее 1 апреля. В данный момент рассматриваются две даты — 26 и 27 число. — Сейчас в Нижнем Тагиле мы проводим заседания тренерских советов по всем сборным, — цитируют "Известия" президента ФПЛДР Дмитрия Дубровского . — А 1 апреля пройдет итоговое заседание совета нашей федерации, где мы подведем итоги выступления наших команд на Олимпийских играх в Пхенчхане и в сезоне в целом, а также обсудим подготовку к отчетно-выборной конференции, утвердим ее повестку и место проведения. Думаю, затягивать дело мы не будем и постараемся провести ее до конца апреля, чтобы не откладывать вопрос формирования новой команды и начало нового олимпийского цикла.