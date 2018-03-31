Фламини: «Это неправда, что у меня на счету есть 30 млн евро»

Полузащитник «Хетафе» Матье Фламини прокомментировал информацию в СМИ, что его банковский счет составляет 30 миллионов евро.

«Эта сумма не соответствует действительности. На самом деле речь идет об общей стоимости рынка, на которую претендует моя компания GFBiochemicals. Но я должен сказать, что вся эта история является немного болезненной, потому что я пришел в этот бизнес не для того, чтобы заработать деньги. Моя главная мотивация всегда была возможность положительно влиять на окружающую среду. Я думаю, что это та область, где у каждого должна быть своя роль», — приводит слова футболиста L'Equipe.

Компания Фламини занимается разработкой безвредного топлива для автотранспорта.