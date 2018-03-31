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Александр Панов: «Думаю, Семин знает, как сделать из „Локомотив“ чемпионом»
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Александр Панов: «Думаю, Семин знает, как сделать из „Локомотив“ чемпионом» 

Спорт-Экспресс 44 минуты назад
Бывший форвард "Зенита" Александр Панов, который не скрывает, что болеет за "Спартак", в интервью «СЭ» заявил, что догнать «Локомотив» в турнирной таблице чемпионата России будет трудно. По его мнению, «Локомотив» вряд ли упустит чемпионство.
— Как оцените перспективы любимого «Спартака» в золотой гонке?
— Догнать «Локомотив» будет очень тяжело. Юрий Палыч Семин — тренер старой формации, опытнейший. Я думаю, он знает, как сделать свою команду чемпионом. Надеюсь, конечно, что «Локо» оступится, но вряд ли потеряет столько очков и упустит лидерство. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Полное интервью Александра Панова
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