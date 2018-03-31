Сергей Юран: «Спартак» перестал допускать нелепые потери очков

— По сравнению с тем, каким мы видели «Тосно» до зимнего перерыва, команда серьезно сдала. Уже в конце прошлого года они проигрывали матч за матчем. Видимо, сказались задержки зарплат. А сейчас без Заболотного и Маркова выставлять в атаку Парфенову просто некого.

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«Известия». «Спартак» после неудачного старта сезона начал гораздо лучше играть с соперниками, уступающими в классе. Команда Карреры перестала допускать нелепые потери очков, из-за которых сейчас с большим отрывом отстает от «Локомотива». Поэтому, если красно-белые не будут вести себя безалаберно, они спокойно обыграют «Тосно», — цитируют Юрана

Добавим, что встреча двух команд пройдет 31 марта на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.