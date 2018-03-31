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Зидан: «Хочу работать в „Реале“ и в следующем сезоне»
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Зидан: «Хочу работать в „Реале“ и в следующем сезоне» 

SPORT24.ru 24 минуты назад
Зинедин Зидан заявил, что хотел бы продолжить работать главным тренером ”Реала” и в следующем сезоне. По ходу сезона некоторые СМИ сообщали о возможном уходе Зидана летом 2018 года, но в последнее время ситуация стабилизировалась: в последних десяти матчах «Реал» одержал девять побед.
”Хотел бы продолжить работу с «Реалом» в следующем сезоне, но мы все знаем, каков футбол, здесь все зависит от результатов. Я хочу продолжать работать как можно дольше, но понимаю, где нахожусь, это клуб с высокими требованиями, я принимаю это. Я здесь уже 18 лет и прекрасно знаю, как все работает в «Реале», — цитируют Зидана британские СМИ.
В чемпионате Испании после 29 туров «Реал» занимает третье место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 15 очков, а от идущего вторым «Атлетико» — на 4 очка. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» ожидает противостояние с «Ювентусом».
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