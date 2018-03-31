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Черданцев: «Стараюсь не перегружать себя комментаторской работой. Комментирую редко, но метко»
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Черданцев: «Стараюсь не перегружать себя комментаторской работой. Комментирую редко, но метко» 

SPORT24.ru 1 час назад
Спортивный комментатор и ведущий Георгий Черданцев, работающий на канале «Матч ТВ», подтвердил, что без интереса относится к комментированию матчей, не относящихся к числу топовых.
«Конечно. Я прокомментировал больше тысячи матчей. Кто-то из моих коллег такого результата точно добился, но я думаю, что в мировой практике таких прецедентов нет.
Мы столько показывали футбола, хотя не знаю, зачем показывать матч «Кальяри» — «Аталанта» или «Леванте» — «Хетафе». Это ведь никому не надо, это смотрят пять человек. Зачем на это тратить ресурсы, голос?
Сложно возбудиться на матчи, которые не относятся к числу топовых, даже прилагая к этому все усилия. Поэтому зачем обманывать себя или зрителя? Я стараюсь не перегружать себя комментаторской работой, комментирую редко, но метко.
Все хотят Россию — Голландию и «Буффонище» [так Черданцев регулярно называет вратаря сборной Италии Буффона] каждую неделю. При этом предъявляют претензии, что я задолбал своим «буффонищем», говорят придумать что-то еще. А кто-то другой что-то еще придумал? Это мой копирайт. Я, что же, не могу его использовать? Да, все время это повторять невозможно, но если я комментирую «Ювентус» два раза в месяц, и Буффон играет, то все же ждут, когда я это скажу», — цитирует Черданцева.
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