Владимир Юрзинов: На предложение из Новосибирска согласился без раздумий

— Последние годы в моей тренерской карьере были весьма напряженными. И в Уфе, и в Китае было непросто, но мы добивались результата. К большому сожалению, от той команды, которую удалось создать в Шанхае, не осталось и следа. После работы в «Куньлуне» я пришел в себя и был готов рассматривать предложения.

Был вариант с одним российским клубом, но на тот момент я еще не отошел. А перед тем, как возглавить «Сибирь», на меня выходили люди из «Куньлуня». Не буду скрывать, разговор был. Однако вскоре поступило конкретное предложение из Новосибирска, на которое, не раздумывая, согласился. Я работал в «Сибири», знаю атмосферу, людей, город. Для меня это было простое решение, — передает слова Юрзинова официальный сайт КХЛ.

Ранее стало известно, что «Сибирь» продлила контракт с Юрзинов до 30 апреля 2019 года.

Напомним, что Юрзинов-младший возглавил «Сибирь» в декабре, под его руководством команда одержала 13 побед в 17 матчах, но не смогла пробиться в плей-офф.