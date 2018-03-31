Ещё
Владимир Юрзинов: На предложение из Новосибирска согласился без раздумий
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владимир Юрзинов: На предложение из Новосибирска согласился без раздумий 

Советский спорт 1 час назад
— Последние годы в моей тренерской карьере были весьма напряженными. И в Уфе, и в Китае было непросто, но мы добивались результата. К большому сожалению, от той команды, которую удалось создать в Шанхае, не осталось и следа. После работы в «Куньлуне» я пришел в себя и был готов рассматривать предложения.
Был вариант с одним российским клубом, но на тот момент я еще не отошел. А перед тем, как возглавить «Сибирь», на меня выходили люди из «Куньлуня». Не буду скрывать, разговор был. Однако вскоре поступило конкретное предложение из Новосибирска, на которое, не раздумывая, согласился. Я работал в «Сибири», знаю атмосферу, людей, город. Для меня это было простое решение, — передает слова Юрзинова официальный сайт КХЛ.
Ранее стало известно, что «Сибирь» продлила контракт с Юрзинов до 30 апреля 2019 года.
Напомним, что Юрзинов-младший возглавил «Сибирь» в декабре, под его руководством команда одержала 13 побед в 17 матчах, но не смогла пробиться в плей-офф.
Советский спорт: последние новости
Сергей Юран: «Спартак» перестал допускать нелепые потери очков Артем Бородкин: Ничего страшного не случилось - серия продолжается Артем Дзюба: Халк лучший партнер по команде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника52
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение