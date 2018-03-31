Прогноз на главный матч Бундеслиги: Бавария — Боруссия Дортмунд

Центральный поединок в Германии состоится в Мюнхене. «Бавария» ждёт в гости дортмундскую «Боруссию». Лучшее противостояние, которое на сегодняшний день может показать Бундеслига.

Бавария

До встречи с «РБ Лейпцигом» мюнхенский коллектив не пропускал три тура, забил 10 мячей в двух крайних встречах и уверенно шёл к чемпионскому титулу. В поединке против «быков» всё шло по стандартному сценарию. Гол в исполнении Сандро Вагнера на первых минутах, давление на ворота соперника, ожидание второго гола… Однако «РБ Лейпциг» за десять минут до перерыва сумел отыграться, что внесло существенные коррективы в игру. Во втором тайме Тимо Вернер откликнулся на передачу того же Кейта и принёс победу «быкам». Не думаю, что подопечные Юппа Хайнкеса были сильно расстроены. Отрыв от ближайших стал равен 17 очкам вместо 20.

Боруссия

"Боруссия" Дортмунд продолжает погоню за идущим вторым «Шальке 04». И главным индивидуальным преследователем выступает Миши Батшуайи. В прошлом туре его гол принёс победу «шмелям» над «Ганновером 96». Всего бельгийский форвард «чёрно-жёлтых» забил шесть голов в семи матчах Бундеслиги. В «Челси» за два года ему удалось отличиться на один раз больше в рамках АПЛ. Противостояние против «Баварии» будет освещаться на весь мир. Отличная возможность для Батшуайи ещё громче заявить о себе.

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд пройдёт на канале «Матч! ТВ», 31.03.2018 в 19:30. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.

Статистика личных встреч

"Бавария" — «Боруссия» Дортмунд: +17=8-11. Разница мячей: 62:44.

Противостояние «Баварии» и дортмундской «Боруссии» всегда носило принципиальный характер. В первом круге мюнхенцы одержали победу со счётом 3:1. В конце декабря команда Юппа Хайнкеса выбили своего предстоящего соперника из 1/8 финала кубка Германии (2:1). В августе «Бавария» лишь в серии пенальти смогла стать обладателем суперкубка.

Интересные факты

— «Бавария» не проигрывала в «Бундеслиге» на протяжении 13 туров, лишь раз за это время сыграв вничью, до прошлого игрового дня.

— Левандовски лишь в одном туре не забил на «Альянц-Арене» в этом сезоне в рамках Бундеслиги.

— «Бавария» не пропускала три тура подряд, разница мячей 10:0. В прошлом туре команда Хайнкеса пропустили дважды.

— Два мяча за игру «Бавария» в этом сезоне пропускала лишь шесть раз в Бундеслиге.

— «Боруссия» Дортмунд не проигрывает на протяжении 12 туров к ряду.

— В этом сезоне «шмели» уже трижды проиграли «Баварии» (в первом круге, в суперкубке и кубке)

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Бавария", уступив в прошлом туре, может создать красивый финал. В случае неудачи «Шальке 04» в игре против «Фрайбурга» и победы мюнхенцев, подопечные Юппа Хайнкеса оформят чемпионский титул. Вполне заманчивое предложение выглядит немного не реально, т.к. малы шансы оступиться у гельзенкирхенцев. С другой стороны, «Бавария» должна сделать всё от себя зависящее, П1 — 1,4.

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