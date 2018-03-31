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Прогноз на центральный поединок тура ФНЛ: Тамбов — Крылья Советов
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Прогноз на центральный поединок тура ФНЛ: Тамбов — Крылья Советов 

Евро-футбол.Ру 44 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Центральная встреча тура, где сойдутся претендент на второе место в ФНЛ и претендент на место в четвёрке сильнейших.
Тамбов
"Тамбов" пока что идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице, но с 90% уверенностью можно сказать, что его место займёт калининградская «Балтика». Финансы самой западной команды ФНЛ позволяют выйти в РФПЛ. Денежные средства тамбовчан скромнее, да и календарь у них потяжелее. Последнее утверждение доказывает тот факт, что сложности начинаются уже сегодня.
Крылья Советов
Команда Андрея Тихонова три тура назад в родных стенах обыграла «Тюмень». Два тура назад всё решил быстрый гол Алана Чочиева в ворота «Сибири». Поединок против принципиального соперника «Оренбурга» у самарцев не получился. «Горожане» выглядели интереснее, но итоговые 0:0 не устроили никого. Сегодня «Крыльям Советов» вновь придётся доказывать свою состоятельность и обыгрывать «Тамбов».
Где смотреть матч
Игра «Тамбов» — «Крылья Советов» состоится 31.03.2018, в 15:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.
Статистика личных встреч
"Тамбов" — «Крылья Советов»: +0=0-3. Разница мячей: 2:6.
Команды трижды играли между собой, и каждый раз победа оказывалась на стороне «Крыльев Советов». В двух крайних очных встречах Самара выигрывала «всухую», 2:0 и 1:0.
Интересные факты
— «Крылья Советов» не проигрывают в семи последних встречах. Пять из них самарский коллектив выиграл.
— «Крылья Советов» не пропускает в три тура подряд.
— Впервые команды сыграли меду собой в сентябре 2015 года в рамках кубка России. «Крылья Советов» были сильнее 3:2.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
"Крылья Советов" рвутся в РФПЛ и соперники, даже уровня нынешнего «Тамбова» не должны смущать команду Тихонова. Букмекеры не особо верят в успех гостей, но мы рискнём П2-2,49.
Ваш прогноз
Константин Лицин
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