Прогноз на центральный поединок тура ФНЛ: Тамбов — Крылья Советов

Центральная встреча тура, где сойдутся претендент на второе место в ФНЛ и претендент на место в четвёрке сильнейших.

Тамбов

"Тамбов" пока что идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице, но с 90% уверенностью можно сказать, что его место займёт калининградская «Балтика». Финансы самой западной команды ФНЛ позволяют выйти в РФПЛ. Денежные средства тамбовчан скромнее, да и календарь у них потяжелее. Последнее утверждение доказывает тот факт, что сложности начинаются уже сегодня.

Крылья Советов

Команда Андрея Тихонова три тура назад в родных стенах обыграла «Тюмень». Два тура назад всё решил быстрый гол Алана Чочиева в ворота «Сибири». Поединок против принципиального соперника «Оренбурга» у самарцев не получился. «Горожане» выглядели интереснее, но итоговые 0:0 не устроили никого. Сегодня «Крыльям Советов» вновь придётся доказывать свою состоятельность и обыгрывать «Тамбов».

Где смотреть матч

Игра «Тамбов» — «Крылья Советов» состоится 31.03.2018, в 15:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.

Статистика личных встреч

"Тамбов" — «Крылья Советов»: +0=0-3. Разница мячей: 2:6.

Команды трижды играли между собой, и каждый раз победа оказывалась на стороне «Крыльев Советов». В двух крайних очных встречах Самара выигрывала «всухую», 2:0 и 1:0.

Интересные факты

— «Крылья Советов» не проигрывают в семи последних встречах. Пять из них самарский коллектив выиграл.

— «Крылья Советов» не пропускает в три тура подряд.

— Впервые команды сыграли меду собой в сентябре 2015 года в рамках кубка России. «Крылья Советов» были сильнее 3:2.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Крылья Советов" рвутся в РФПЛ и соперники, даже уровня нынешнего «Тамбова» не должны смущать команду Тихонова. Букмекеры не особо верят в успех гостей, но мы рискнём П2-2,49.

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