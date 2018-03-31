Павел Бучневич подрался с капитаном «Тампы» Стивеном Стэмкосом

А Варламов сделал ещё один шаг к плей-офф, но получил травму.

«Мне неудобно перед командой за то, что я возглавляю клубную статистику по количеству штрафных минут. Но мы не тот коллектив, у которого есть специализированный тафгай», — объяснял Стивен Стэмкос после матча в «Мэдисон-Сквер-Гарден». Поступок одного из самых ярких бомбардиров лиги затмил собой результат встречи.

«Вот почему у Стэмкоса есть капитанская нашивка»

Инцидент произошёл на последней минуте стартового отрезка. Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич нарушил правила против Никиты Кучерова , сбив его с ног подножкой. Стэмкос заступился за лучшего бомбардира «молний», после чего произошла драка. По итогам эпизода Бучневич получил две минуты за подножку и большой штраф за драку, а Стэмкос, в свою очередь, получил 17 минут «отсидки», что оказалось много меньше его итогового показателя игрового времени за матч (12.19). Стоит заметить, что незадолго до момента с Кучеровым арбитры не углядели нарушения в действиях Райана Макдоны , который жёстко атаковал самого Бучневича, а бой между двумя технарями получился не самым зрелищным. Бучневич и Стэмкос сцепились, но нанести хотя бы один точный акцентированный удар никому не удалось, и за драку обоим можно выставить ничью, что и сделали болельщики.

Видео можно посмотреть на канале Hockeyfights.com в YouTube.

«Вот почему у Стэмкоса есть буква «С» на форме. Он вступился за партнёра. Конечно, нам было очень тяжело потерять его на целых 17 минут, но то, что он сделал, достигло цели. Это подняло нашу команду», — отметил Стэмкоса главный тренер «Тампы» Джон Купер . Драка с Бучневичем стала для Стивена уже второй в сезоне: первый бой он провёл в конце февраля с защитником «Монреаля» Карлом Алзнером , и он также был спровоцирован грубым «хитом» на Никите Кучерове. Что касается самой игры, то «молнии» огорчили «синерубашечников», проводивших свой последний домашний матч в сезоне. Первой звездой был признан нападающий Седрик Пакетт , набравший 3 (2+1) очка, а Павел Бучневич к драке смог прибавить один голевой пас, поучаствовав в шайбе Брэди Шея (первое очко в последних пяти матчах).

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Варли великолепный, Варли травмированный

Для «Колорадо» домашний матч с «Чикаго» имел особое значение. После двух поражений кряду от «Вегаса» и «Филадельфии» «лавинам» просто необходимо было пополнять клубную копилку, так как накатывавший сзади «Сент-Луис» имел все шансы выбить «Эвеланш» из кубковой зоны. Обеспечить необходимый результат и настроение команды «Колорадо» помогла вдохновенная игра Семёна Варламова , который отыграл 53 минуты и отразил все 30 бросков по своим воротам. Увы, но доиграть матч до конца россиянин не смог: за семь минут до сирены в левую ногу вратаря въехал поскользнувшийся форвард «Блэкхоукс» Томаш Юрчо , и Семён с гримасой боли на лице был вынужден покинуть площадку. Остаток матча доиграл Джонатан Бернье , который довёл дело Варламова до конца, заработав для команды «сухарь». После Матча всех звёзд игра Варламова вышла на новый уровень: процент отражённых бросков вырос с 91,2% до 92,5%, а в домашних матчах составил и вовсе блестящие 93%. Степень тяжести Семёна пока неизвестна, но, зная обширный список повреждений, которые Варламов перенёс за время своей карьеры, можно предположить, что в ближайших матчах российский голкипер на льду не появится.

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«Музыканты» в зоне плей-офф «Сент-Луис» завершал свой матч с «Вегасом», уже зная результат игры между «Колорадо» и «Чикаго». Козырем «Блюз» является наличие матча в запасе, да и предыдущие шесть побед подряд придавали команде Владимира Тарасенко уверенности. На этот раз всё оказалось значительно сложнее: на протяжении всей встречи шла упорная борьба кость в кость, и в третьем периоде «Сент-Луису» пришлось отыгрываться, чтобы суметь перевести матч в овертайм.

Видео можно посмотреть в«твиттере» НХЛ.

Одно бонусное очко было уже неплохим подспорьем для «блюзменов», так как при равенстве очков они обгоняли «Колорадо» за счёт меньшего количества сыгранных матчей. Претендовать на большее гостям не позволил «Вегас», который усилиями Джонатана Маршессо завершил дополнительное время уже на 22-й секунде. Лучший снайпер «Голден Найтс» Вильям Карлссон в этой встрече забил свой 41-й гол в сезоне и продолжил погоню за Александром Овечкиным , который пока остаётся главным претендентом на «Морис Ришар Трофи» с показателем 45 заброшенных шайб.

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«Короли» остались третьими в дивизионе

Калифорнийское дерби между «Дакс» и «Кингз» также имело важное значение для расстановки команд в турнирной таблице. «Лос-Анджелес», забравшийся в тройку лидеров Тихоокеанского дивизиона, мог быть выбит оттуда именно «Анахаймом» в случае победы «уток» в основное время, но эту задачу коллективу Рэнди Карлайла выполнить не удалось. Благодаря шайбе Рикарда Ракелля «в овертайме Анахайм» выиграл, но подарил «королям» бонусный балл, сохранив турнирную ситуацию неизменной. Обе калифорнийские команды на выходных встречаются с обескровленным «Колорадо», и в этих матчах мы сможем увидеть развязку борьбы за кубковую позицию.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Анахайма».