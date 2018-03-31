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Стэмкос заступился за Кучерова и получил 17 минут штрафа за драку с Бучневичем
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Стэмкос заступился за Кучерова и получил 17 минут штрафа за драку с Бучневичем 

SPORT24.ru 14 минут назад
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» произошла драка. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич подрался с капитаном «Лайтнинг» Стивеном Стэмкосом.
Конфликт случился на последней минуте первого периода. Бучневич нарушил правила против соотечественника Никиты Кучерова, сбив его с ног подножкой. Стэмкос заступился за одноклубника, уже после чего произошла драка. По результатам эпизода Бучневич получил 2 минуты за подножку и большой штраф за драку. Стэмкос также был наказан пятиминутным штрафом за потасовку, дисциплинарным десятиминутным штрафом и двухминутным удалением за провокацию. В общей сложности капитан «Тампы» получил 17 минут штрафа.
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