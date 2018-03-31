Эксперт: если есть проблемы с полем в Перми, то какая «Амкару» разница, где играть?

Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин не видит смысла проводить матч 24-го тура чемпионата между пермским «Амкаром» и московским "Спартаком" на нейтральном поле.

"Если есть определенные проблемы с полем в Перми, то какая «Амкару» разница, где играть? Нужно же еще найти место для проведения матча. Еще неизвестно, предоставят ли арену в итоге. Так что рассуждать на эту тему нет смысла. Это решать клубу.

У «Амкара» не очень хорошее финансовое положение, как я понимаю. Если «Локомотив» берет все затраты на себя, то это какой-то выход из сложившейся ситуации", — цитирует Баринова RT.