Черданцев: «Черчесов наорал, когда я сказал, что не могу не спросить про Денисова»

Спортивный комментатор и ведущий Георгий Черданцев , работающий на канале «Матч ТВ», рассказал о реакции главного тренера сборной России Станислава Черчесова , узнавшего, что Черданцев хочет спросить у него в одном из выпусков программы «После футбола» об отсутствии в составе национальной команды полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова

«Ко мне Черчесов пришел, и я ему говорю: «Саламыч, я не могу не спросить про Денисова. Просто не могу, потому что зрители будут смеяться надо мной». Он на меня наорал, он горячий человек, кавказец настоящий, он шумел: «Сколько можно, что вы меня достали, я уже все ответил». Я его все-таки в эфире спросил, он чуть не сгорел в этот же момент, ушел от ответа», — цитирует Черданцева мох.онлайн.