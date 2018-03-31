Черданцев: «Черчесов наорал, когда я сказал, что не могу не спросить про Денисова» 

Спортивный комментатор и ведущий Георгий Черданцев, работающий на канале «Матч ТВ», рассказал о реакции главного тренера сборной России Станислава Черчесова, узнавшего, что Черданцев хочет спросить у него в одном из выпусков программы «После футбола» об отсутствии в составе национальной команды полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.
«Ко мне Черчесов пришел, и я ему говорю: «Саламыч, я не могу не спросить про Денисова. Просто не могу, потому что зрители будут смеяться надо мной». Он на меня наорал, он горячий человек, кавказец настоящий, он шумел: «Сколько можно, что вы меня достали, я уже все ответил». Я его все-таки в эфире спросил, он чуть не сгорел в этот же момент, ушел от ответа», — цитирует Черданцева мох.онлайн.
В 2015 году Черчесов, будучи главным тренером московского «Динамо», объяснил, почему выставил Денисова на трансфер: «Я конкретно скажу и давайте на этом тему закроем. У него была пара выходок. После матча с »Зенитом” Денисов рассуждал, кто должен играть, а кто не должен. Перед «Локомотивом» мне руку не пожал. Он мне сказал, что ни за человека, ни за тренера меня не считает, что я для него не существую. Я сказал: «Повтори». Он повторил. Тренера и человека Черчесова он больше видеть не будет. Его желание быть выставленным на трансфер я уважил”.