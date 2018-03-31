Ещё
Черданцев: «Черчесов наорал, когда я сказал, что не могу не спросить про Денисова»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черданцев: «Черчесов наорал, когда я сказал, что не могу не спросить про Денисова» 

SPORT24.ru 1 час назад
Спортивный комментатор и ведущий Георгий Черданцев, работающий на канале «Матч ТВ», рассказал о реакции главного тренера сборной России Станислава Черчесова, узнавшего, что Черданцев хочет спросить у него в одном из выпусков программы «После футбола» об отсутствии в составе национальной команды полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.
«Ко мне Черчесов пришел, и я ему говорю: «Саламыч, я не могу не спросить про Денисова. Просто не могу, потому что зрители будут смеяться надо мной». Он на меня наорал, он горячий человек, кавказец настоящий, он шумел: «Сколько можно, что вы меня достали, я уже все ответил». Я его все-таки в эфире спросил, он чуть не сгорел в этот же момент, ушел от ответа», — цитирует Черданцева мох.онлайн.
В 2015 году Черчесов, будучи главным тренером московского «Динамо», объяснил, почему выставил Денисова на трансфер: «Я конкретно скажу и давайте на этом тему закроем. У него была пара выходок. После матча с »Зенитом” Денисов рассуждал, кто должен играть, а кто не должен. Перед «Локомотивом» мне руку не пожал. Он мне сказал, что ни за человека, ни за тренера меня не считает, что я для него не существую. Я сказал: «Повтори». Он повторил. Тренера и человека Черчесова он больше видеть не будет. Его желание быть выставленным на трансфер я уважил”.
SPORT24.ru: последние новости
Тренер «Зенита» по физподготовке: «Травмы лидеров команды? Просто так совпало» Зидан: «Хочу работать в «Реале» и в следующем сезоне» Заммер возвращается в дортмундскую «Боруссию» на должность консультанта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника52
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»1
Второго россиянина обвинили в беспорядках на Евро-2016
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение