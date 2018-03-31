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Пилот поцеловал землю после жесткой посадки самолета
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Пилот поцеловал землю после жесткой посадки самолета 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Небольшой самолет‐планер совершил жесткую посадку во Флориде в Соединенных Штатах. Видео опасного приземления опубликовал американский портал ABC News.
На кадрах запечатлен не только момент посадки маленького планера, но и эмоции одного из пилотов воздушного судна. Он был так рад удачному приземлению самолета, что выйдя из кабины упал на колени и поцеловал землю.
Video captures frightening moment a small prop plane made a hard landing in Florida. The pilot was so grateful for the safe landing, he kissed the ground. https://t.co/lUaqpoMkdx pic.twitter.com/cOMeGiSSH8
— ABC News (@ABC) 30 марта 2018 г.
Кадры собрали множество просмотров и комментариев, люди выразили свое понимание относительно поступка пилота и писали, что на его месте поступили бы точно также.
Да, я думаю, я бы тоже поцеловал землю!
— комментарий пользователя.
Ранее стало известно, что стало причиной экстренной посадки самолета «Саратовских авиалиний».
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