Пилот поцеловал землю после жесткой посадки самолета

Небольшой самолет‐планер совершил жесткую посадку во Флориде в Соединенных Штатах. Видео опасного приземления опубликовал американский портал ABC News.

На кадрах запечатлен не только момент посадки маленького планера, но и эмоции одного из пилотов воздушного судна. Он был так рад удачному приземлению самолета, что выйдя из кабины упал на колени и поцеловал землю.

Video captures frightening moment a small prop plane made a hard landing in Florida. The pilot was so grateful for the safe landing, he kissed the ground. https://t.co/lUaqpoMkdx pic.twitter.com/cOMeGiSSH8

— ABC News (@ABC) 30 марта 2018 г.

Кадры собрали множество просмотров и комментариев, люди выразили свое понимание относительно поступка пилота и писали, что на его месте поступили бы точно также.

Да, я думаю, я бы тоже поцеловал землю!

— комментарий пользователя.

