Александр Панов: «Нравится настрой и игра „Спартака“ этой весной»

Бывший форвард "Зенита" Александр Панов в интервью «СЭ» заявил, что ему нравится игра "Спартака" в 2018 году. Панов отметил, что ему как болельщику красно-белых важно, чтобы команда попала в Лигу чемпионов.

— Как вам вообще весенний «Спартак»?

— Победы над Хабаровском и Казанью, добытые в концовках, вселили надежду. Мне нравится настрой команды, нравится игра. Как Луиз Адриану разобрался в Казани, когда забивал победный мяч! Если бы он был россиянином, мы бы сказали «Вааау!» и до сих пор бы это обсуждали. Но он бразилец. И сыграл так, как должен. Не хватает нам таких своих…

— Смолов — разве не сильный форвард?

— Федор — да, но он один такой. Для сборной этого мало.

— Головин?

— Это все-таки не нападающий. Хотя «Лиону» забил красиво. Но в сборной он не лидер.

— Если «Спартак» не догонит «Локо», сильно огорчитесь?