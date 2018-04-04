Джокович прекратил сотрудничество с тренерами Штепанеком и Агасси

Сербский теннисист Новак Джокович объявил о прекращении сотрудничества с чешским тренером Радеком Штепанеком.

«После Майами Новак Джокович и его тренер Радек Штепанек решили прекратить сотрудничество. Личные отношения с Радеком были и остаются прекрасными, Новаку нравилось работать с чехом и учиться у него. Джокович благодарен Штепанеку и высоко ценит поддержку, которую он получал от Радека в последнее время», — сообщается в заявлении, опубликованном на личном сайте теннисиста.

Джокович также подтвердил информацию о прекращении работы с ещё одним тренером американцем Андре Агасси

Менее полугода назад бывшая первая ракетка мира, 12-кратный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович объявил о назначении чеха Радека Штепанека на должность своего тренера.