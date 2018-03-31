Новак Джокович прекратил сотрудничество с Андре Агасси

Как сообщает ESPN, Джокович Агасси слишком часто не соглашались по вопросам методики тренировок.

О сотрудничестве сербского теннисиста и американского тренера было объявлено в середине мая 2017 года. В конце прошлого сезона в команду его тренеров вошел чех Радек Штепанек.