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Новак Джокович прекратил сотрудничество с Андре Агасси
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Новак Джокович прекратил сотрудничество с Андре Агасси 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Как сообщает ESPN, Джокович и Агасси слишком часто не соглашались по вопросам методики тренировок.
О сотрудничестве сербского теннисиста и американского тренера было объявлено в середине мая 2017 года. В конце прошлого сезона в команду его тренеров вошел чех Радек Штепанек.
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