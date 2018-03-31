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Эксперт: сейчас все начнут за деньги играть на чужих стадионах
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Эксперт: сейчас все начнут за деньги играть на чужих стадионах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин считает, что без четкого регламента бедные клубы могут последовать примеру пермского «Амкара», проводя за деньги домашние матчи на стадионах соперника.
"Это уже действительно проблема. В регламенте четко должно быть прописано, где в тех или иных ситуациях проводить матчи. В противном случае ситуация действительно может повториться. Важно, чтобы этого не произошло вновь. Это в корне неправильно.
Сейчас все начнут за деньги играть на чужих стадионах. Если команда соответствует уровню Премьер-лиги, то и стадион должен соответствовать. Все же клубы лицензирование проходят. Болельщики не должны страдать — вне зависимости от того, сколько их", — цитирует Балахнина RT.
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