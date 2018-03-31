Незаконный досмотр самолета в Лондоне: что искали на борту

Представители Великобритании искали на борту российского самолета предметы, запрещенные к перевозке. Об этом заявил Виталий Митрофанов, командир воздушного судна «Аэрофлота» , попавшего под незаконный досмотр, передает ТАСС

По словам Митрофанова, в аэропорту Хитроу, после высадки пассажиров на борт поднялась группа людей вместе с собакой. Командир был единственным, кому разрешили остаться на время обыска.

«Никаких актов досмотра, причин, ничего мне сказали… Я даже не мог наблюдать за их действиями. По нашим правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками. Только по согласованию с консулом, с представителями безопасности полетов мы пошли на это действие для того, чтобы завершить рейс», — добавил командир.

российском МИДе призвали Лондон отказаться от провокационного поведения и отметили, что такие действия наводят на подозрения, что британской стороне на борту российского лайнера понадобились некие манипуляции без свидетелей.

Добавим, что посольство России в Великобритании направило в Форин-офис ноту с требованием разъяснить причины, по которым досмотривали самолет в лондонском аэропорту.

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