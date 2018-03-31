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Модель из Канска и бывшая жена олигарха снялась в откровенной фотосессии
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Модель из Канска и бывшая жена олигарха снялась в откровенной фотосессии 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Модель из Канска, экс-супруга олигарха Валентина Иванова, Елизавета Адаменко снялась в откровенной фотосессии. Небольшое видео со съёмки она опубликовала в «Инстаграм», продемонстрировав подписчикам некоторые оголённые части тела.
Напомним, 19-летняя модель стала известна, когда в возрасте 17-ти лет вышла замуж за 55-летнего топ-менеджера «Лукойла». Если верить источникам, пара начала встречаться, когда девушке было 13 лет.
Возлюбленные разошлись после громкого скандала. Модель заявила, что супруг её избивал. Он все обвинения отрицает.
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