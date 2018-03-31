Модель из Канска и бывшая жена олигарха снялась в откровенной фотосессии

Модель из Канска, экс-супруга олигарха Валентина Иванова , Елизавета Адаменко снялась в откровенной фотосессии. Небольшое видео со съёмки она опубликовала в «Инстаграм», продемонстрировав подписчикам некоторые оголённые части тела. Напомним, 19-летняя модель стала известна, когда в возрасте 17-ти лет вышла замуж за 55-летнего топ-менеджера «Лукойла» . Если верить источникам, пара начала встречаться, когда девушке было 13 лет. Возлюбленные разошлись после громкого скандала. Модель заявила, что супруг её избивал. Он все обвинения отрицает.