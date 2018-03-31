«Ахмат и „СКА-Хабаровск“ не забили голов в Грозном

По итогам матча грозненцы остались на девятой строчке в таблице, набрав 27 очков, а хабаровчане продолжают занимать последнее место, у них в активе 13 баллов. В следующем туре 7 апреля «Ахмат» сыграет в гостях с «Рубином», а СКА в тот же день примет «Амкар».

РФПЛ 24-й тур «Ахмат» — «СКА-Хабаровск» — 0:0 «Ахмат»: Городов, Плиев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Швец (Садаев, 72), Исмаэл, Митришев (Роши, 60), Мбенге, Лео (Раванелли, 81).

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Черевко (Савичев, 85), Димидко, Тубич, Никифоров, Самсонов (Секульский, 90), Макаров (Калинский, 79, Кабутов, Карасев , Канунников.

Предупреждения: Садаев, 78 — Эдиев, 41.

Судья: Сергей Карасев (Россия).