Прогноз на матч Ахмат — СКА-Хабаровск: грозненцы возьмут свои 3 очка

«Ахмат» — «СКА-Хабаровск». Прогноз на матч 24-го тура российской Премьер-лиги (31.03.2018, 14:00 мск).

В одном из стартовых матчей очередного тура РФПЛ грозненский «Ахмат» примет в родных стенах дальневосточный «СКА-Хабаровск». Матч пройдёт не на традиционной для южан «Ахмат-Арене», а на резервном стадионе клуба — «стадион имени Султана Билимханова ». Такое решение было принято для того, чтобы на основной арене смогла прижиться трава. Но несмотря на это «Ахмат» всё равно является большим фаворитом матча — победа хозяев оценена букмекерами коэффициентом 1.30.

Команда

"Ахмат"

22:30 "СКА-Хабаровск"

16:42 "Ахмат"

"Ахмат" очень неудачно начал 2018-й календарный год, проиграв оба первых весенних официальных матча. Сперва грозненцы проиграли на выезде тульскому «Арсеналу» (0:1), после чего были дома разбиты московским ЦСКА (0:3). Хотя нельзя сказать, что команда Михаила Галактионова выглядела так уж слабо — во многом всё предопределила плохая реализация собственных голевых возможностей. В позапрошлый уик-энд «Ахмат» должен был сыграть в гостях с «Локомотивом», но матч был перенесён в связи с выборами президента РФ. Во время паузы на матчи национальных сборных грозненцы провели один контрольный матч, обыграв «Ростов» со счётом 2:0, благодаря дублю Митришева.

"СКА-Хабаровск"

"СКА-Хабаровск" продолжает на всех парах мчаться в ФНЛ, и только чудо может помочь команде Рината Билялетдинова избежать понижения в классе. Нельзя сказать, что у дальневосточников был такой уж сложный календарь в первых весенних матчах, но они не смогли повысить свои шансы на спасение. Сперва был вылет из Кубка России от «Шинника» (0:0, по пен. 1:4), а затем три поражения в чемпионате — дома от «Тосно» (0:1) и «Урала» (0:3) и на выезде от "Спартака" (0:1). Интересно, что со спартаковцами «армейцы» были наиболее близки к ничьей, пропустив единственный гол лишь на последних минутах встречи.

Где смотреть матч

Матч «Ахмат» — «СКА-Хабаровск» будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч! Футбол 3», начиная с 13:45 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Ахмат" уступает по статистике личных встреч «СКА-Хабаровску»: +1=2-4, разница мячей 5:9. Что правда до нынешнего сезона команды не играли друг с другом целых 10 лет. Ранее они встречались только в рамках ФНЛ, а теперь сошлись и в Премьер-лиге. Матч первого круга в Хабаровске получился очень упорным и завершился боевой ничьей 2:2.

Интересные факты

"Ахмат" имеет 4-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате (+0=1-3, 2:7);

"Ахмат" почти 82% своих голов в чемпионате забивает во вторых таймах;

"Ахмат" не забил ни одного гола в чемпионате в первую 15-минутку;

"Ахмат" не обыгрывал «СКА-Хабаровск» в последних шести очных встречах (+0=2-4, 4:9);

"СКА-Хабаровск" имеет 11-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате (+0-1-10, 8:28), причём последние 9 матчей были проиграны (+0=0-9, 6:24);

"СКА-Хабаровск" не выиграл ни одного выездного матча в чемпионате (+0=2-9, 3:22);

"СКА-Хабаровск", наряду с «Анжи», обладает худшей обороной чемпионата — 42 пропущенных гола;

"СКА-Хабаровск" забил 16 голов в чемпионате. Меньше только у «Амкара» (12);

"СКА-Хабаровск" не забил ни одного гола в чемпионате с 46 по 60 минуты;

"СКА-Хабаровск" не забил ни одного гола в первых таймах выездных матчей чемпионата (+0=4-7, 0:12).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"