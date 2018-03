Бешеную гонку на горных велосипедах в Вальпараисо показали на видео

Видеокамера, установленная на шлеме чешского велосипедиста Томаша Славика , показала глазами очевидца все сложности маршрута гонки Red Bull Valparaíso Cerro Abajo в чилийском городе Вальпараисо.

WATCH: Mountain biker races to victory in downhill race in Chile https://t.co/3DZMTjXrP6 pic.twitter.com/IFIwa8CkZj

Reuters Top News (@Reuters) 30 марта 2018 г.

Трасса проложена прямо по улицам, вдоль которых за ограждением стоят зрители. Гонщики на горных велосипедах преодолевают массу препятствий, стараясь показать лучшее время.

